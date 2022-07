Emprendedores xalapeños fabrican dispositivo lumínico que extermina el COVID-19

Basados en luz ultravioleta C (UV-C), conocida coloquialmente como "luz germicida" o "bactericida", un grupo de emprendedores xalapeños desarrolló un aparato para combatir la propagación del virus SARS-COV-2, que de acuerdo con su análisis de efectividad, lo elimina en un 98 por ciento.Gildardo Aguilar Sánchez, uno de los socios de la empresa Verlight, fundada en 2021 a raíz de la pandemia de COVID-19, explicó que aunque se popularizó la desinfección de espacios cerrados con amonio y otras soluciones, su efectividad es limitada, a diferencia de esta tecnología lumínica que data de 1930."La luz germicida hace que el virus se muera, que se elimine, que se inactive", afirmó al tiempo que señaló que el nombre genérico del aparato es "upper room", que ya se fabrica en diferentes partes de mundo pero que en México, él y sus colegas (el doctor en Física, Jesús Jiménez García y el maestro en Ingeniería Artificial, Manuel Jiménez García) son los únicos en hacerlo."El dispositivo lo que hace es aventar una luz germicida en la parte superior de un espacio y cualquier agente infeccioso, no solamente el SARS-COV-2, sino la propia influenza, cualquier hongo o bacteria, parásito concentrado en el aire se muere al contacto con esa luz", explicó.Y es que recordó que al inicio de la pandemia, los primeros estudios y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) establecieron que el contagio del Coronavirus era por contacto en superficies, lo que llevó al uso de gel antibacterial y de tapetes "sanitizantes" pero posteriormente se descubrió que la infección ocurría por vía área, al exhalar aerosoles, es decir, partículas pequeñas de fluido respiratorio que contienen al virus."En cuanto entra una persona enferma a ese lugar, la sanitización caducó porque esa persona enferma ya empezó a dejar el virus concentrado en el aire y cuando baja va a regresar a los espacios de contacto pero principalmente el contagio va a ser en espacios cerrados", expuso el emprendedor.Por ello reafirmó que la principal medida para contrarrestar la propagación del virus es la ventilación; sin embargo, en las ciudades es difícil mantener las ventanas y puertas abiertas, en especial por el ruido del tránsito en las calles u otras circunstancias que lo impiden, de allí que aparatos con luz UV-C resulten una alternativa más efectiva."La luz germicida en este caso tiene un equivalente de ventilación. La OMS establece un mínimo de seis cambios de aire por hora en un espacio cerrado y eso no lo ofrece ningún sistema de extracción, ninguna manejadora de aire. Lo único que puede ofrecerlo es abrir una puerta o una ventana", reiteró el egresado de la Universidad Veracruzana (UV) en Administración de Empresas.Explicó que la luz UV-C tiene más de 70 años de ser usada por la industria en la desinfección e incluso el agua que se consume, según él está purificada con esta tecnología."Es un mecanismo de desinfección que ahora está migrando a los espacios cerrados para desinfectar el aire como ya se ha venido haciendo. En un espacio cerrado nosotros podemos reducir el riesgo de contagio a prácticamente 2 por ciento. Todo depende de la cantidad de gente, del tamaño del espacio, de la dinámica de interacción", refirió.En ese sentido, ejemplificó que no es lo mismo estar en un antro cantando y gritando que en una misa donde el sacerdote es el que habla y durante su desarrollo son pocas las veces que la feligresía interviene, o en una biblioteca donde nadie habla.Afirmó que este aparato ya fue adquirido por una universidad privada de Xalapa, por empresas y se ha probado en lugares como la Sala de Conciertos Tlaqná de la Universidad Veracruzana (UV) y en salas de cine, esto último permitió, según él, que fueran invitados al Congreso Internacional en Boulder, Colorado, para exponer los beneficios de la luz germicida en el combate del virus."Un dispositivo ya montado anda entre los 27 y 29 mil pesos, ya montado me refiero a que se tiene que instalar, como un aire acondicionado se tiene que preparar la energización con el contacto de luz, llevar la luz a ese lugar es lo que aumenta. Como empresa que queremos promoverlo, hacemos algunos descuentos", concluyó.