Empresa arrumba en Coatepec tuberías con las que pretendía construir gasoducto

Los tubos que la empresa Gas Natural Noroeste “pretende” instalar en una línea de gasoducto por la vía pública de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec se encuentran abandonados en terrenos cercanos a la colonia San Pedro Buenavista, en Coatepec.



No obstante, los vecinos de la zona no se olvidan de este proyecto y permanecen firmes en contra de esta línea.



“Estamos en contra del gasoducto, desconocemos por el momento si entrará o no, ahí están los tubos nunca se los llevaron, ahí están, están en la colonia hacia el Autozone en un lote baldío que dijeron que sería para el gasoducto. Aquí todos estamos en contra, todas las colonias de aquí de esta zona”, señalaron.



Dijeron desconocer si este proyecto se efectuará o no, pero se dijeron alertas ante las recientes declaraciones de representantes de la Nestlé, quienes afirmaron que no son ellos quienes estén “empujando” el tema.



“Aquí los vecinos se oponen rotundamente. Para la Nestlé y la Coca Cola les conviene, es un ahorro que van a tener”, acotaron.



Y es que los vecinos recriminaron, que la empresa Nestlé se ha “adueñado” de caminos, espacios e incluso de la vía antigua del tren “El Piojito”, por ello aseguraron que las personas de esas colonias se enojan ante estas acciones.



“La Nestlé puede hacer lo que quiere porque se apropiaron hasta de El Piojito, hace años pasaba de Xalapa a Teocelo, se apropian de todo por tener terrenos acá. Ellos cerraron caminos, no dejan pasar, no se vale, por eso la gente se pone canija. Comprando espacios se creen dueños de todo”, aseveraron.