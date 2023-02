Empresa de autobuses pide ya no bloquear calles de Veracruz-Boca del Río

Tras los bloqueos registrados de este jueves por parte de transportistas de la línea Saeta-Verde, quienes causaron caos vial en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la propia empresa pidió a usuarios no hacer caso a los llamados de movilizaciones que se han viralizado en redes sociales.Aclararon que están en diálogo con las autoridades Transporte del Estado, por lo cual, no habrá más manifestaciones para que les autoricen una nueva ruta que salga desde San Julián hasta el Centro de Veracruz.“Nos deslindamos de estas publicaciones que están circulando en las redes sociales, rechazamos categóricamente en nombre de la empresa Saeta-Verde; hemos establecido una línea de comunicación con la autoridad competente, seguiremos brindando el servicio de transporte en forma normal desde sus terminales de origen y destino y horarios establecidos”, publicaron.Apenas ayer, las autoridades de Transporte detuvieron a las unidades que comenzaron a operar una nueva ruta de manera ilegal. Esto desató bloqueos en distintos puntos de Veracruz y Boca del Río.Al final, 8 autobuses fueron retenidos y enviados al corralón.Durante las manifestaciones los usuarios apoyaron la petición de la nueva ruta porque afirman no existe transporte público que los lleve desde la congregación hasta el Centro de la ciudad.