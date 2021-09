Empresa de grúas destrozó calle de Xalapa y ahora no quiere reparar

La empresa Grúas Arrendamiento y Transporte (GAT) destrozó calle Agua Azul, un camino de terracería de la colonia Emiliano Zapata, en Xalapa, y ahora se niega a reparar los daños, recriminaron vecinos de la zona.El pasado 20 de septiembre, cabe recordar, dos grúas de la empresa se reportaron atascadas en el sitio y una tercera tuvo que llegar para sacarlas, dañando el camino con sus maniobras.Según explicaron los vecinos, fue el 18 de septiembre cuando una grúa de la empresa acudió para retirar un automóvil reporte de robo, luego del peritaje realizado por la Fiscalía General del Estado.“Cuando vino la grúa, el chofer hizo mal su maniobra y se atascó; llamaron a una grúa más para sacarla, y al no lograrlo, tuvo que venir una más gigante con unas ‘patas’ que sacaba para apoyarse. Así pasó toda la noche y todo el día siguiente, haciendo maniobras para retirarlas, porque también la segunda grúa que quedó atascada”, dijeron.Recalcaron que fue hasta el tercer día que lograron sacar a la segunda grúa, y hasta el cuarto día por la noche que por fin se llevaron la grúa que llegó primero para retirar el vehículo.Todo este trabajo y maniobras de semejantes unidades dejó el único acceso totalmente destruido, relataron los vecinos de la calle.El mismo 20 de septiembre, los vecinos buscaron a los dueños de GAT en la avenida 20 de Noviembre, donde supuestamente se localizaban sus oficinas, sin embargo, de ahí los enviaron al corralón ubicado cerca de Dos Ríos, en la autopista Xalapa-Veracruz, y que ahí les atenderían para acordar la reparación del acceso.No obstante, encargado Manuel Olivo no se responsabilizó por los daños en la calle, a pesar de haberse comprometido verbalmente cuando sacó las grúas atascadas del lugar, para lo cual enviaría maquinaria y grava para arreglar el desperfecto, y dejarla como estaba.“Esta es la fecha 29 de septiembre que no han ido y la calle Agua Azul de la colonia Emiliano Zapata sólo puede ser transitada cuando no llueve, ya que en cuanto se tienen precipitaciones pluviales, la tierra se reblandece y los autos patinan y es muy riesgoso circular por ahí”, dijeron.Es por ello que hicieron pública la situación para que las autoridades correspondientes intervengan y obliguen al propietario de dicha empresa a arreglar el desperfecto de la calle, de lo contrario procederán conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables de estos hechos, dijeron por último.