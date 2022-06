Empresa de telefonía destrozó calles de Xalapa; Alcaldía ya la denunció

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a una empresa de telecomunicaciones por dañar el pavimento hidráulico en diferentes calles de Monte Magno, al sur de la ciudad, para la introducción de cables de fibra óptica, sin contar con los permisos correspondientes.En conferencia de prensa, indicó que la empresa telefónica hizo zanjas en diferentes vialidades de esa zona, lo cual ha provocado que las lozas del concreto se estén deteriorando y con ello, afectando la circulación vehicular."Unas aberturas, hicieron cortes en la zona sin autorización para meter una serie de ductos. Aquí están las denuncias que se han presentado ya contra las o los empresarios responsables por daños a la ciudad", dijo el munícipe al enseñar una fotografía donde se aprecian los destrozos causados al pavimento.Ahued Bardahuil calificó esta acción llevada a cabo como "un verdadero atentado" y "ofensivo" para Xalapa, pues comentó que mientras su Gobierno invierte recursos de la ciudadanía para la reparación de baches y pavimentación de calles, estas empresas "irresponsables" destruyen las calles."Empresas irresponsables sin autorización están llevando a cabo estos cortes, no lo vamos a tolerar", indicó el munícipe, quien evitó mencionar el nombre del corporativo responsable de estas aberturas, aunque se conoció que se trata de AT&T.Detalló que la denuncia fue presentada ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la FGE, correspondiente al 11 Distrito Judicial con sede en la Capital.Además, indicó que detectaron que otra empresa está realizando estos cortes, sin la anuencia de su administración, en otras zonas de la ciudad, lo cual ya se detuvo y se están analizando para proceder jurídicamente contra ésta."Estamos en el proceso de investigación, hay otro corte que hicieron de banqueta a banqueta en una zona y también tendrá que ser denunciado porque nos dimos cuenta que no tiene ningún permiso. Los daños se tienen que cuantificar, ahorita se harían acreedores a más de un millón de pesos en permutas y permisos pero el daño está hecho", precisó.El Alcalde respondió a la queja ciudadana en redes sociales donde se acusó a su Gobierno de no actuar contra la empresa responsable y en ese sentido, aseguró que no son "tapadera" de nadie."No somos omisos, estaban reclamando que qué estábamos haciendo y damos la cara de que sí se está haciendo, aquí están las denuncias y vamos a preceder hasta las últimas consecuencias. Aquí está todo (en las denuncias) y tendrán que comparecer", puntualizó Ricardo Ahued.