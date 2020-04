Empresa petrolera se llevó unidad médica que instalaba en Moloacán

La empresa de Servicios de Extracción Petrolera Lifting SA de CV retiró, sin previo aviso, la unidad médica que se tenía en el municipio de Moloacán, confirmó la alcaldesa, Victoria Rasgado.



Dicha unidad atendía a cerca de 400 personas por semana, donde el 70% tenían enfermedades crónico-degenerativas, que hoy se quedaron a la deriva.



“Hemos solicitado el apoyo de la Secretaría de Salud y estoy segura que vamos a tener muy buenos resultados para que la unidad regrese, ya tiene casi dos semanas que se la llevaron. Esta unidad nos servía para un monitoreo”, indicó.



Señaló que la unidad médica traía dos médicos generales, un odontólogo y medicamentos gratuitos, aseguró que se fueron sin entregarles un oficio.



“No nos avisaron oficialmente, sólo nos notificaron que se iba, no me dieron un oficio nada y es cuando más la necesitamos”, recalcó.



Recalcó que en en el municipio no hay casos positivos ni sospechosos de COVID-19, sin embargo, cuentan con filtros de sanidad.