Empresa pide prórroga y más dinero para concluir carretera de acceso a Coatza

La reconstrucción con concreto hidráulico del acceso a Coatzacoalcos por la carretera a Villahermosa lleva un avance de 35 por ciento, debido a que el proyecto inicial fue modificado y la empresa a la que se le otorgó el contrato pidió una prórroga así como una ampliación presupuestal.



Al respecto, la diputada federal Tania Cruz Santos lamentó los hechos y aseguró que se pedirá una revisión de lo que está ocurriendo.



Asimismo, añadió que actualmente la Ley de Obra Pública no exige a los participantes que entreguen los proyectos terminados, de ahí que muchos terminan pidiendo dinero extra a lo presupuestado al principio y por ende, pidiendo también prórrogas en las fechas de entrega.



"Es una laguna que tenemos en la Ley de Obra Pública. Ese problema lo hemos detectado en muchos lugares a nivel nacional. Una servidora tiene una iniciativa en el tema de la ley de obra pública, son cuatro leyes que se van a impactar pero que tiene que ver totalmente con esto, que las presentaciones a los concursos los que van a participar presenten el proyecto ejecutivo completo, con el presupuesto estimado completamente. Porque después presentan costos lo más bajo posible y resulta que no es así y termina siendo más cara la obra porque no previeron todo lo que se tenía que prever en dicho proyecto ejecutivo", dijo.



La Legisladora añadió que aunado a lo anterior, la empresa encargada de la obra es foránea, de ahí que cueste más trabajo reclamar.



"Es una empresa foránea y eso es lo peor, es un llamado a las autoridades, a quienes están en la parte ejecutiva de estos proyectos. Se los hemos pedido de muchas maneras, al pedir que sean empresas locales las que trabajen porque aquí todos nos conocemos y sabemos a quién exigirle o pedirle cuentas. Pero empresas foráneas, que a veces suelen hasta no tener bien el domicilio fiscal, nos dejan este tipo de problemas", agregó.



Recalcó que por ello, se hará la gestión pertinente para presionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la SIOP, al Gobierno del Estado y a quien tiene adjudicado el contrato.



Esta obra con valor de 35 millones 710 mil 133 pesos debió ser entregada en diciembre y actualmente, la empresa Loescon Supervisión y Control Total SA de CV en participación conjunta con Grupo Constructor TCASA SA de CV ha solicitado una prórroga para el 17 de marzo.