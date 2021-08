Empresa pide prorrogar 10 años la concesión de parquímetros en Poza Rica

Los representantes de la empresa Sistemas de Monitoreo Vial S. A. de C. V solicitaron al Cabildo de Poza Rica que se le otorgue una prórroga de 10 años más para la operación de la concesión de parquímetros, luego de haber instalado el primer modelo moderno, tras 13 años de no haber realizado cambio alguno.



Con fecha del 8 de agosto del 2021, el administrador único de SM Vial, Jaime Patiño Cienfuegos, envió la petición a los ediles de Poza Rica para continuar la explotación de espacios para estacionamiento en los espacios públicos de la ciudad donde se instalaron desde hace 13 años estos aparatos.



Con el argumento de la renovación y modernización de aparatos utilizados como parquímetros, aun cuando la empresa no está obligada a hacerlo, el Administrador reconoce que su infraestructura no está actualizada y deciden, después de 13 años, realizar una inversión sobre nuevos equipos de procedencia extranjera, siendo esta la razón sustentada para convencer al Cabildo.



La empresa pide un mínimo 10 años de prórroga a la concesión desde la fecha de vencimiento, que sería el 19 de septiembre del 2023.



Cabe mencionar que de la recaudación que se obtiene por esta concesión de aparcamiento en Poza Rica se obtienen ingresos de tarifas y multas, del cual 68 por ciento está destinado para la empresa SM Vial, mientras que el 32 por ciento se queda al Ayuntamiento de Poza Rica.