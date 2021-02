Empresa productora de oxígeno, en Orizaba, está parada por falta de gas

La empresa Talleres y Aceros está parada por falta de gas, son un promedio de 2 mil trabajadores los que no pueden laborar por este problema, indicó el empresario Edgar Chahín Trueba, quien agregó que por esta situación se afecta también la producción de oxígeno.



"No hay gas. Hay dos problemas muy importantes: no hay gas casi en el país, y el precio se fue de 2 dólares el BTU a 600 imagínate; no se puede operar con ese precio".



Agregó que en todo el país se está presentando esta situación, lo cual afecta a los grandes consumidores de gas. "Esto representa pérdidas importantes, que es difícil de cuantificar, pero estamos parados, dejamos de producir y exportar".



El empresario destacó que, aunque está parada la planta los salarios de la gente se siguen pagando. "Producimos varilla, alambrón, lámina, clavo, oxígeno. Espero que no haya desabasto de estos materiales, espero que se resuelva rápido".



Esto mejorará, consideró, cuando haya gas y el precio sea mejor.



En referencia a la reunión sostenida con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que siempre son buenos estos encuentros. "Pues debemos estar junto con las autoridades porque si al gobernador la va bien a los empresarios les va bien, si a las empresas le va bien al Gobernador le va bien, de lo contrario nos va de la chingada".



Agregó que hay proyectos interesantes de desarrollo para el estado de Veracruz y esos temas fueron expuestos, así como los problemas como inseguridad, infraestructura.



El empresario acentuó que han tenido este tipo de acercamientos con el Gobernador, al menos el grupo que se reunió con el buscarán tener más reuniones. "Abordamos temas como los efectos que ha traído la pandemia, al final de cuentas es una situación que ha impactado mucho durante el último año".