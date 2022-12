Empresa transnacional deja desamparado a empleado tras sufrir accidente laboral

Con ventas de antojitos y ayudas de la propia ciudadanía, Ramón Neftalí Collado Ortega, al tener un accidente de trabajo, fue despedido y ahora durante dos años no puede sostenerse en pie y es ayudado por su madre y tía para poder sobrevivir.Collado Ortega quien es vecino de la calle Esteban García, casi esquina con Cozumel de la colonia Paraíso, declaró que era trabajador de Sabritas Mapawer y que cuando se encontraba trabajando sufrió un accidente laboral.Menciona que estaban descargando un tráiler y de pronto a un movimiento de la pesada unidad cayó de espalda lo que le propició un problema en su cerebro y cervicales.Neptalí Collado, a que el día de su accidente su jefe inmediato solicitó un médico particular para que lo valorara y es posible que no le dieran el medicamento apropiado para su lesión.A consecuencia de este golpe en su cabeza ha tenido problemas, uno casi no puede articular palabras, segundo casi no puede caminar solo porque se cae y tercero sus medicamentos son caros y difícil de comprar.María Félix Ortega y Virginia Ortega, madre y tía de Ramón, declararon que para poder solventar los gastos médicos de su familiar tienen que vender antojitos los fines de semana y en ocasiones con el apoyo de la ciudadanía se logra comprar los medicamentos.Por otra parte, María Félix Ortega hizo mención que la empresa para la cual trabajaba su sobrino se deslindó en seguir apoyándolo y además le retiró el seguro social.Otra de las situaciones que su cerebro ya se vio afectado y de acuerdo a un dictamen médico al paso del tiempo le seguirá afectando lo que pone en riesgo su vida y su salud.