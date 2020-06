Empresa xalapeña y organización canadiense se unen para brindar capacitación a mujeres

A pesar de la pandemia por el COVID-19, la creatividad de los veracruzanos no se detiene en el mundo.



Brissia Rosales Valdés, una xalapeña emprendedora, estudiante de Vancouver, Canadá, vinculó el Centro de Alto Rendimiento para la Competitividad Laboral de Veracruz (CAREC), que ella creó con Alejandro Rodríguez y algunos amigos, con la organización canadiense “Mujeres en Tribu”, para ofrecer capacitación para el trabajo a cualquier interesado pero particularmente a mujeres de ese país o de cualquier parte del mundo.



En entrevista desde la costa pacífica de Canadá, comenta que CAREC es una empresa cien por ciento mexicana, que nació en Xalapa y que recientemente se vinculó a “Mujeres en Tribu”, una agrupación fundada en Vancouver por dos chicas mexicanas –Marifer y Liz– con más de 2 mil socias, que busca apoyar a mujeres de habla hispana.



“Mujeres en Tribu está haciendo mucho ‘ruido’ entre las mujeres hispanas de este país pero también se ha extendido a diferente partes del mundo como Italia, Argentina, Colombia y Holanda, entre otras importantes urbes. Están promoviendo el empoderamiento de las mujeres, brindándoles herramientas en este camino de crecimiento”, afirma.



“Entonces nosotros, como integrantes del Centro de Alto Rendimiento para la Competitividad Laboral de Veracruz (CAREC), con sede en Vancouver, nos vinculamos a ellas como una institución veracruzana, para colaborar con mujeres hispanas de esta ciudad y de todo el mundo”, aseveró.



UN GIVEAWAY



Un “giveaway”, explica Brissia Rosales Valdés, es una promoción para regalar algo. En esta ocasión “Mujeres en Tribu” y CAREC lanzamos este “giveaway” para obsequiar un curso en línea para 13 mujeres, celebrando que ya son más de 2 mil mujeres en la tribu. Por eso el grito de felicidad “Yay of the day”, comentó.



El promocional indica que si te resulta complicado compartir tu idea de negocio, vender, capacitar gente y sentirte segura al hablar en público: ¡Este Giveaway es para ti!



El Centro de Alto Rendimiento para la Competitividad Laboral de Veracruz y “Mujeres en Tribu” estarán impartiendo este curso de 24 horas, sin ningún costo, para que las interesadas puedan obtener las herramientas didácticas efectivas que te permitan volverte una instructora, vender una idea, saber cómo lograr que tu audiencia se interese por tu producto a la hora de trasmitir el mensaje.



El curso de Formación de Instructores está dirigido a quienes desean volverse capacitadores externos ante la STPS, en el caso de México, e instructores certificados ante el CONOCER. El curso basado en Formación del Instructores EC0217 inicia el próximo 13 de junio a las 10:00 de la mañana, bajo la modalidad “en línea”.



Para participar sólo tienes que seguir en Facebook @mujeresentribuvancouver @carecver y también en IG @mujeres_entribu @carecoficial, darle like a la publicación, etiquetar a amigas que quizá quieran ganarse el giveaway y compartir.



El giveaway cierra este jueves y Brissia Rosales invita a las mujeres interesadas a no quedarse sin la oportunidad de tomar un curso para mejorar su vida.



CAREC Y LA COMPETITIVIDAD LABORAL



El Centro de Alto Rendimiento para la Competitividad Laboral de Veracruz (CAREC) fue fundado en Xalapa en 2016 por Brissia Rosales Valdés, Alejandro Rodríguez Soto y dos socios más.



Desde su nacimiento, el CAREC ha buscado impartir capacitación de alta calidad con instructores certificados en competencias laborales para ofrecer la oportunidad de crecimiento profesional y personal.



“En CAREC brindemos servicios de formación para desarrollar competencias específicas en las personas elevando su empleabilidad y mejorando su desempeño. Durante estos años hemos capacitado a hombres y mujeres que buscan no sólo un crecimiento profesional, sino también personal”, expresa.



“Puedo decir que en estos años hemos compartido con muchas personas conocimientos que han empleado en el campo laboral y que les ha resultado grato para continuar trabajando en alguna empresa o de manera personal”.



“Hemos capacitado a empresas como USCOTTON en formación de instructores por ejemplo”, añade.



“Hemos estado ofreciendo a cientos de personas cursos de todo tipo, desde formación de instructores hasta serigrafía o panadería, todos con personas que quieren crecer y salir adelante”.



“En este caminar por CAREC, nos hemos enfocado también a dar charlas a mujeres y hombres sobre la importancia de la administración en el hogar y la seguridad que las mujeres deben tener en ellas mismas”.



Brissia Rosales añade que en Veracruz, durante varios años, visitaron muchos municipios apoyando a mujeres “y ahora que Alejandro y yo estamos en Vancouver, estudiando, buscamos la manera de vincularnos para dar a conocer lo que hace CAREC pero también para ayudar a mujeres y hombres de habla hispana con capacitación”.



“Fue en ese caminar que conocimos a ‘Mujeres en Tribu’ de dos mexicanas maravillosas, Marifer y Liz, que están haciendo un trabajo increíble no sólo en Vancouver sino ya en muchas ciudades de todo el mundo”, aseveró.