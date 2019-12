Empresarias de Coatzacoalcos han “aprendido a vivir” entre inseguridad

Pese a la inseguridad y la crisis económica que se vivió en este 2019, ninguna integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) de Coatzacoalcos cerró su negocio.



Lo anterior lo confirmó la presidenta del movimiento, Gabriela Cordero Urbieta, quien añadió que esto se debió a que se tomaron medidas pertinentes a tiempo.



“Afortunadamente, muchas tomaron medidas de precaución, no tuvimos caso asociadas de AMEXME, cerramos más temprano, no dimos tanta información, hemos aprendido a vivir con eso, fue un año difícil en seguridad y cuestión económica porque cerraron muchos negocios, pero de AMEXME no cerró ninguno”, afirmó.



Añadió que pese a lo que ocurre, otros negocios se abrieron y sostuvo que “eso es de reconocerse”.



“Que la gente aún tenga la intención de abrir negocios ya sea emprendiendo o abriendo como microempresarios es de reconocerse”, dijo.



Cordero Urbieta mencionó además, que gracias al trabajo realizado durante todo el año hubo mujeres que se dieron de alta en AMEXME en el mes de noviembre y en enero, otras más se sumarán a sus filas.



Por otro lado, recordó que hace unas semanas sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a quien le expusieron lo que ocurre en Coatzacoalcos y la región y solicitaron seguridad para que las nuevas inversiones aterricen.



“Están tomando cartas en el asunto, se propuso que venga a Coatzacoalcos y que la diputada Tania lo coordine para seguir reuniéndose y hacer trabajo juntos. Hay disposición de parte de las autoridades, hay interés de que todo mejore para el 2020”, finalizó.