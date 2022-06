Empresarias de Coatzacoalcos sufren robo de identidad y datos- Mayra Sánchez, presidenta de Amexme confirmó que delitos se cometen en redes sociales través de ofertas de empleos con salarios altos- Destacó que es necesario tener capacitaciones para alertar a las empresarias para no caer en engañosElizabeth AviñaCoatzacoalcos, Ver.Las falsas ofertas de trabajo no son la única amenaza latente que existe actualmente y que vulnera sobre todo a las mujeres, también el robo de identidad y datos, es contra lo que están luchando las empresarias de Amexme.En lo que va de este año, al menos 3 integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo Coatzacoalcos, han sido víctimas de robo de identidad, reconoció la presidenta, Mayra Sánchez García.Abundó que todo comienza principalmente en redes sociales donde ya sea que ofrecen préstamos con cero requisitos u ofertas de trabajo con sueldos muy elevados, situación que lo hace atractivo a la víctima que al dar clic a ciertos enlaces, permite que terceros le roben sus datos."En este año ha sido más frecuentes que se abren supuestas bolsas de trabajo para emprendimiento a fondo perdido y no es cierto, se roban los datos y la economía de las personas, siempre es a través de las redes sociales, de invitaciones que les llegan y estas hacen fishing y les roban los datos a las personas por Internet, esto es peligroso ", dijoLos datos robados son los bancarios con los que es fácil cometer los ilícitos. Es por ello que las empresarias tienen constantes reuniones de capacitación para estar alerta y alertando a más empresarias a no caer y no dar los clics equivocados."Nosotros tenemos reuniones constantes de capacitación y acercamiento con las autoridades en temas de fraude eléctrico que se constituye como una necesidad de la gente de querer encontrar un trabajo bien pagado a veces aquí o el extranjero y resulta que es falso y donde hay más prejuicio que beneficio", mencionó.La dama invitó a las mujeres ya sean micro, medianas o grandes empresarias a saber que la banca tradicional hace de forma presencial todo tipo de trámite.