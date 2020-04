Empresario afirma que comienza a escasear arroz, frijol y cerveza, en Xalapa

Tiendas de autoservicio en la región de Xalapa ya comenzaron a sufrir desabasto de productos de la canasta básica pero también de algunos no esenciales, como la cerveza.



El empresario y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Carlos Stivalet Collinot, explicó que la suspensión de actividades no indispensables afectó en el suministro de ciertos productos, que en algunos casos están "parados" en aduanas.



"No hay un libre tránsito, las fábricas están paradas y ya está empezando a generar desabasto en algunos productos y esperemos que lo más pronto posible se reactive la actividad económica, aunque sea de baja intensidad para mejorar el abasto", dijo.



Adelantó que el desabasto incluye a las cervezas, luego de que pararán su producción las empresas Grupo Modelo y Heineken-Cuauhtémoc Moctezuma.



"La cerveza está parada, ya no están produciendo y nada más es hasta agotar existencias, ahora sí”, dijo.



Y aunque no es un producto de la canasta básica, para muchos consumidores es una de las pocas bebidas para aligerar el peso del confinamiento en casa.



Recordó que atrás de la cerveza subsisten productores agrícolas y uno de los subproductos de la cerveza se destina a alimentos balanceados.



El también expresidente de la Cámara de Comercio admitió que en tiendas escasea el frijol y el arroz, debido a que no fluye la distribución de ambos básicos.



"Hay existencia pero en bodegas, existencia en aduanas pero como no se ha podido introducir y se paró el envasado del producto".



Señaló que por el momento no se percibe la escasez "fuerte", aunque previó que en mayo pueda aumentar dicho fenómeno, sumado a un posible incremento de precios.



"Muchos productos de la canasta básica provienen de Estados Unidos, el frijol Michigan, el arroz de Asia; y todo se cotiza en dólares y el dólar lo teníamos en 21 pesos y está en 25 pesos y la gente no lo quiere aumentar, aumenta por la inflación y la diferencia cambiaria".