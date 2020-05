Empresario anónimo dona insumos médicos a delegación Veracruz Sur del IMSS

Una donación importante recibió la delegación Veracruz Sur del IMSS por parte de un empresario cordobés que este jueves les hizo llegar 540 cubrebocas N95; 300 overoles; 200 mil cofias, 2 mil cubrezapatos y 35 caretas.



Los insumos de protección fueron entregados por el secretario general de la CROM, Alfredo Hernández Ávila, quien comentó que se programó una cita con la titular de la delegación del IMSS, Célida Duque Molina.



Refirió que el empresario que donó este material es una persona que siempre ha velado por los intereses de los orizabeños y pidió la intermediación de la central obrera para hacerlos llegar.



Recordó que este gesto se aprecia pues actualmente las autoridades estatales reportan ya un caso de un ciudadano orizabeño fallecido a consecuencia de esa enfermedad.



Comentó que son momentos para reforzar la guardia, pues es posible que se empiecen a manifestar más casos.



Exhortó a la población a no ser irresponsables ni a tener un optimismo irracional pensando que no le va a dar la enfermedad, por lo que lo mejor es permanecer en casa y si van a salir, que sea usando todos los protocolos que se han establecido en Orizaba y que recomiendan las autoridades federales también.



Agregó que no siempre sobrevive el más fuerte, sino el que aprende a adaptarse a los retos que se van presentando.