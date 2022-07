Empresario asume responsabilidad legal por la corrida de toros en Xico

Ya que los espectáculos de tauromaquia no están prohibidos por la Ley de Protección de los Animales en Veracruz, el organizador de la próxima corrida de toros en Xico afirma que el evento ya está programado y confía en que no haya excepciones: “No se debe prohibir por prohibir”.En entrevista, el empresario Francisco Franco señaló que, como parte de la fiesta patronal en honor a Santa María Magdalena, se dice dispuesto a asumir la responsabilidad de organizar la fiesta taurina el próximo 22 de julio.Y es que el artículo 2 de la Ley establece que quedan excluidos los espectáculos de tauromaquia, faenas camperas, las carreras de caballos, actividades relacionadas con el deporte de la charrería, jaripeos, entre otros, de las sanciones por protección a los animales.Detalló que la corrida en Xico de este 2022 tendrá 6 toros de lidia de la Ganadería de Vistahermosa y contará con la participación del rejoneador Fauro Aloi. Igualmente se presentarán los forcados Amadores de Xico; José Mauricio como primer espada y también saldrá al ruedo el novillero José Mauricio.“Ahorita están arreglando la plaza, están haciendo todo el ruedo nuevo (…). Sí tenemos la advertencia de que cualquier problema legal es responsabilidad de nosotros y como tal la asumimos”.“Obviamente no estoy diciendo ‘aquí estoy y llévenme a la cárcel’. Queremos y debemos actuar conforme al marco legal, nada más”, declaró en entrevista para alcalorpolitico.com.Francisco Franco recordó que en 2018 tuvo una mala experiencia, cuando por instrucción del entonces fiscal especializado en Delitos Ambientales y Contra los Animales, Andrés de la Parra, fue detenido junto con su socio con el argumento de que menores ingresaron a la corrida de Xico.Sin embargo, expuso que al final la Fiscalía Especializada no tuvo ningún argumento legal para sujetarlos a proceso:“No se nos acusó de nada; ellos decían que era perversión de menores. De la Parra decía a sus agentes ministeriales que ellos declararan que vieron niños entrar a la plaza e iniciaron el operativo y los ministeriales se negaron”.“Hasta las 4 de la mañana nos tuvieron detenidos y nos soltó el Fiscal haciéndonos firmar un papel diciendo que habíamos incurrido en un acto administrativo. El show que quería se logró, empezó a subir a redes sociales que era misión cumplida, cuando nosotros nunca pisamos un separo y nos tuvieron a la puerta. Estuvimos secuestrados, no hay otra palabra”.Mencionó que meses después procedió en contra del ahora exfiscal, sin embargo, debido a que radica en la Ciudad de México y a la pandemia no pudo dar seguimiento a su denuncia.El también fotógrafo profesional confía en que las autoridades de Veracruz no pisoteen una Ley: “Las corridas de toros están excluidas de la Ley de Protección Animal. Podrían ellos incurrir en un delito si suspenden el evento”.“No nos ha pasado por la cabeza meter a niños al evento. Si nosotros actuamos en el marco legal no tenemos por qué tener problemas”, sostuvo.Dijo que su intención es organizar un evento en coordinación con las autoridades municipales, quienes dan la garantía de brindar seguridad pública y una ambulancia.“Una corrida de toros es mucho dinero que invierte el empresario, no el pueblo; en esta corrida hay una inversión de cerca de 800 mil pesos. Yo confío en el marco legal y en el marco legal nos estamos conduciendo”.En su opinión, la tauromaquia provoca arte, en la música, escultura, pintura, cine, apuntando que quienes se oponen a ella desconocen en el fondo las características de los toros de lidia.“Los toros, si los prohíben, van a desaparecer. No dan mucha leche y carne (…), no son toros para tenerlos de ornamento, de crianza para la compañía humana”.Puntualizó que de forma discontinua ha participado organizando este evento en Xico desde 2008, al igual que en Hidalgo, Chiapas y el Estado de México.“No soy un improvisado de un año, repito ahora surge esta moda, este movimiento por protección a los animales y es bueno, definitivamente yo estoy a favor de la protección a los animales pero que no los confundan (con mascotas)”.De acuerdo con el organizador, los días con mayor derrama económica en el municipio son durante la celebración de la llamada “Xiqueñada”, cuando también se realiza un concierto y la corrida en la plaza de toros.Aseveró que en esta fecha los xiqueños trabajan y son los turistas de otros municipios quienes acuden al evento.“Durante toda la feria de Xico que son los tapetes de aserrín, la procesión a la virgen. El paseo de los toros, ningún evento se compara con la cantidad de gente que llega el día 22 de julio a la Xiqueñada, a la corrida de toros y al baile”.“Es una derrama económica importante, la más importante. (Al) baile, la Xiqueñada y la corrida de toros no van xiqueños, va la gente de fuera, va el turismo porque los xiqueños están trabajando, están reactivando su economía y es el día más importante que tienen económicamente”, aseveró.Expuso que es gracias a estos eventos que se impulsa la venta de toritos de mora y el mole, platillos típicos de la región, lo que puede significar un respiro a la difícil situación económica que atraviesa el país a causa de la inflación y la pandemia de COVID.“La gente de Xico celebra sus fiestas antes del día 22, con la procesión de La Virgen. Todo el pueblo se vuelca para hacer los tapetes pero realmente la reactivación está en los eventos que llevan a cabo los particulares”.“Hacer una corrida de toros no es fácil. Es mucha la inversión y mucho el riesgo de recuperar la inversión. Existe la prohibición de que no entren los niños, en una plaza de toros, en un cálculo, se estima que es un 25 por ciento de los que ingresan a la plaza con boleto pagado quienes llevan niños. Cuando se quita ese 25 por ciento ya es una pérdida económica”, apuntó.A eso se suman otros factores como la lluvia o hechos de inseguridad que podrían generar que “se espante” la población pero como amante de la tauromaquia busca que la fiesta se preserve.“No dejen morir (las corridas de) toros, las peleas de gallos, los caballos; son eventos que son mexicanos, a pesar de que vinieron tras la conquista de México, desde 1522 se dan. La fiesta de toros no es violenta, la fiesta de toros no es sangrienta, es de rito, es de misticismo, es de cultura y es de alegría”, agregó.