Empresario dona mil 400 cubrebocas a pobladores de Actopan

Como en otras partes de la entidad, también en el municipio de Actopan se están realizando labores altruistas ante la pandemia por el COVID-19.



Con el programa "Quédate en casa", Eloy Sampieri Castañeda, empresario de dicho municipio, pidió que más ciudadanos se unan en beneficio de la sociedad.



"La tarea no sólo es del Gobierno, sino también de la sociedad civil, ya que el esfuerzo es de todos y en conjunto. Las autoridades no pueden solos con esta tarea, sino que hay que participar todos", explicó.



De igual forma, dio a conocer que en colaboración con familiares y amigos, realizaron una donación de mil 400 cubrebocas, en Congregaciones pertenecientes a Actopan.



"No son suficientes y en esta semana donaremos 3 mil cubrebocas más; además pondremos anuncios y vehículos de perifoneo, para invitar a la sociedad civil a quedarse en casa".



Es posible destacar que no sólo en dicho municipio los ciudadanos se están organizando y siendo solidarios para las personas vulnerables, afectadas laboralmente y económicamente, sino toda la entidad veracruzana.