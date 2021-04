Empresario insta a Gobierno a autorizar subsidio a precios finales de gasolinas

El empresario del ramo gasolinero, Hugo Chahín Kuri, señaló que el gobierno debería autorizar el subsidio a los precios finales de las gasolinas con el fin de no afectar a la población y a la vez estabilizar los precios ante las variaciones que hay en los mercados internacionales.



Recordó que, si bien por dos años la gasolina no rebasó la barrera de los 20 pesos por litro, diversos factores internacionales son los que han movido el precio al alza.



Mencionó que la cotización del petróleo en los mercados internacionales, el tipo de cambio y las condiciones que se presentan en cada mercado son algunos de los factores que inciden en el costo que tienen los combustibles en su venta al público.



Indicó que la gasolina Magna se mantuvo 45 semanas sin estímulo fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto que la Premium estuvo así por unas 63 semanas y el diésel alrededor de 51 semanas.



Señaló que si el estímulo fiscal entrara cuando se rebasa el precio base más el incremento por la inflación, se podría evitar que aumentara el precio final a los usuarios.



Sobre este tema, desde su quinta en Chiapas y a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que “terminó la reunión de la OPEP y de los países petroleros que no pertenecen a ésta. México cumplió compromisos de producción y es pionero en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles. La gasolina no subirá de precio”.