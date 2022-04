Empresario plantea regular precios de artistas en el país

El delegado en Veracruz de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento (AEE), Alonso Domínguez Ferráez, promoverá ante esta asociación la conformación de un catálogo de precios de agrupaciones y artistas para frenar el descontrol de costos entre una plaza y otra.Y es que al retomarse la movilidad en municipios veracruzanos tras la última oleada de COVID-19, promotores artísticos agendaron una serie de eventos cuyo costo se rige con base en la demanda del artista y la capacidad de las plazas, promoviendo una escalada de precios al mejor postor."En el tema de los espectáculos estamos arrancando a partir de marzo. Ha sido complicado porque aparte todos los artistas y empresarios quieren hacer eventos para generar economía y se genera una competencia porque la zona no da para tanto evento".“Ahorita es un boom de eventos pero espero que en julio-agosto se irán programando mejor los eventos y así le irá mejor a cada quien. Como delegado de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento de México se deben regular los precios pero no sólo el precio de los espectáculos que quizá para algunos están caros, sino también es que el artista ha elevado sus precios", detalló.El problema que estamos viendo, reiteró, es que en algunas ferias las agrupaciones que actúan no existen precios establecidos, eso es lo que vamos a plantear en la próxima convención, necesitamos un catálogo de precios porque hoy vas a un lugar a querer vender a un artista y tiene un precio y a los tres días tiene otro precio.Alonso Domínguez indicó que solicitará que se publique y haga oficial cuánto cobra cada artista, porque si no esto es como ponerse al mejor postor, quién le da más y ahí voy y el empresario también ser congruente con el nivel de ingresos y no pretender ganar 100 por ciento de utilidades, es decir, se deben establecer varias condiciones.Concluyó señalando que la vacunación que aplicó el Gobierno, por el tema de la pandemia, va bien y permitirá detener las siguientes oleadas para que la economía no se detenga.