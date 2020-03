Empresario xalapeño Rafael Hakim dio positivo en coronavirus

Este sábado 28 de marzo, el empresario xalapeño Rafael Hakim Urreta informó a través de redes sociales que su prueba para COVID-19 habría resultado positiva, por lo que hizo un llamado a quienes convivieron con él para acudir a realizarse dicha prueba.



El empresario señaló que aún no sabe el lugar y fecha exactos en donde pudiera haberse contagiado, por lo que no estaría seguro de que en su visita a la capital del estado ya contaba con dicho virus.



Fue a través de su cuenta de Facebook en donde dio a conocer el resultado de su prueba, esto debido a las recomendaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias.



“Amigos me acaban de informar que salí positivo en la prueba del coronavirus, les hago el comentario para que los que estuvieron conmigo las últimas dos semanas estén enterados que pueden estar contagiados y tomen las medidas necesarias”.



Después de dicha publicación, realizó otra en dónde compartía las recomendaciones médicas que se le habría otorgado.



Aun cuando se trata de un empresario originario de la capital del estado, señaló que no radica en estos momentos en Xalapa; sin embargo, invitó a quienes habrían convivido con él a realizarse la prueba para descartar algún contagio.