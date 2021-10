Empresarios celebran que Corte tirara prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales , el presidente de la COPARMEX en Veracruz, Alberto Aja Cantero, consideró que es un paso positivo y que no debe generalizarse si alguien infringe la ley.Apuntaló que aquellos empresarios que incurran en algún delito deben ser castigados, así como cualquier servidor público debe ser sancionado, pero no señalar a todos por un caso en específico.“Creemos que si hay algún empresario que comete alguna ilegalidad debe de ser juzgado conforme a derechos y los funcionarios y servidores públicos deberán ser juzgados conforme a derecho y es lo que pedimos, que se ejerza el peso de la ley a los actores que no están siendo respetuosos de la ley y que no quieran generalizar a todos los servidores públicos, a todos los emprendedores por un caso de corrupción, por un caso de ilegalidad”.Aja Cantero, agregó que con dicha resolución, los empresarios y autoridades deberían generar nuevos espacios de encuentro para establecer acciones en conjunto para atender los rezagos que tiene el país en materia económica.“Ante el reciente fallo de la Corte consideramos que es un paso en el sentido correcto y que nos llama a generar nuevos espacios de encuentro los tres órdenes de Gobierno, los sectores productivos para abatir los rezagos que tenemos”.El representante de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana en Veracruz, señaló que a través del estado de derecho y con cultura de legalidad podrá atravesar mejor cualquier crisis.