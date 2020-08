El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF), Fernando Arana Watty, dijo que esperan que las ventas en este sector repunten con el inicio del ciclo escolar.



"Tenemos la ilusión pero no lo creemos tan factible porque las clases son en línea, porque realmente no va a ser tanto el consumo como en años anteriores".



Aseguró que las instituciones educativas siguen solicitando material de las artes gráficas pero para los padres de familia resulta complicado adquirir los insumos que se les piden para este período escolar, ya que la economía para toda la sociedad está mermada por la pandemia y muchos han optado por reciclar.



"Se sigue utilizando, las escuelas lo siguen pidiendo pero la economía está muy lastimada y los padres han decidido reciclar o piden libros utilizados anteriormente".



Además, mencionó que los bordados e impresiones para los uniformes ya no fueron solicitados.