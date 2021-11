Una plataforma a través de la cual se puedan hacer quejas dirigidas a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es lo que buscará la CANACO de Coatzacoalcos, esto a dos años del cierre de sus oficinas en esta ciudad.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Armando Carvallo Brañas, opinó que si bien hasta el momento sus agremiados no han hecho la petición de que la atención regrese, la realidad es que no hace falta una oficina física de PROFECO en la ciudad pues con las nuevas tecnologías todo se puede hacer online.Destacó que pese a ello, se buscará un acercamiento con las autoridades de la dependencia federal para buscar la manera de poder atender a la población."De manera formal no hemos recibido petición pero sí quejas. Considero que se puede trabajar a distancia hoy en día. Haremos la petición para que las quejas se puedan hacer en una plataforma oficial y así muchas otras actividades, sobre todo burocráticas", dijo.Añadió que tras la pandemia no se sintió tanto la falta; sin embargo, ya es tiempo de que se atienda de mejor manera a la población, sobre todo por el tema de la Comisión Federal de Electricidad."Si hubiera que entregar documentos pues se puede hacer en línea, enviárselo por mensajería o cotejar. Pero hay muchos trámites que sí se pueden hacer a distancia", declaró.Aunado a lo anterior, Carvallo Brañas pidió a la población estar pendiente de lo que compra para evitar necesitar los servicios de PROFECO.