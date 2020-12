Empresarios de Córdoba y Orizaba rechazan retorno a clases en pandemia

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, señaló que las autoridades deben ser cautas y congruentes en el tema del COVID-19, pues no se considera que haya condiciones para iniciar clases presenciales en enero.



Indicó que muchas veces las señales que mandan a los ciudadanos el gobierno federal y el estatal muchas veces sólo confunden, pues por una parte el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha usado el cubrebocas y a nivel estatal oímos a los responsables de salud para que se use este artículo de protección.



“Es una contradicción, choca con nuestra manera de pensar el que estamos viendo lo que está pasando en todo el país y nuestro máximo líder no use el cubrebocas, yo creo que hay que predicar con el ejemplo”, consideró.



Cruz Montesinos comentó que se sabe que siguen los contagios e incluso que se espera un posible aumento de casos en este mes, entonces en medio de esto que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anuncie que ya en enero habrá clases presenciales, se ve incongruente.



Señaló que los ciudadanos deben pueden ser responsables, pero también ven que el presidente no da el ejemplo, y actualmente con el semáforo verde en el estado ya hay gente que sale a la calle sin cubrebocas y en Orizaba ya cambió el semáforo a naranja.



Recordó que ya se anunció que llegará una vacuna, pero los planes consideran su aplicación en etapas y será a lo largo de todo el año próximo cuando se esté inoculando a la población, por lo que puede haber más descuidos.