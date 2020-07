Empresarios de Orizaba adecúan espacios para abrir en contingencia

Ante la necesidad que tienen muchas empresas de trabajar, los propietarios de negocios han tenido que adecuarse, señaló Nicolás Hernández Méndez, quien recordó que por ejemplo no está permitida la apertura de espacios recreativos, por lo que en su caso, ha optado por abrir solo el área de restaurante.



Indicó que en su caso, y no duda que sea la generalidad, requiere de ingresos, lo mismo que su personal, por lo se iniciará con la parte de venta de comida cumpliendo con los protocolos que marcan las autoridades de salud.



Agregó que de manera personal tuvo que recurrir a un crédito para poder contar con la inversión necesaria para reanudar actividades cuidando la sana distancia, con uso de cubrebocas por parte del personal, así como mascarillas, guantes y sanitizantes.



Mencionó que la intención es que la gente que regresa a laborar no corra riesgos, así como tampoco los clientes.



Indicó que volver a atraer clientela será complicado, por lo que tendrán que buscar algunas estrategias.



Respecto a los apoyos otorgados por el gobierno federal, comentó desconocer cuáles fueron los criterios para otorgarlos, pues en su caso llenó todos los formularios pero ninguna ayuda le llegó, por lo que para hacer frente a los gastos propios de las obligaciones, así como capitalizarse para reabrir, tuvo que endeudarse por varios meses.



Respecto a la normalización de la situación para los centros recreativos, consideró que podría prolongarse hasta el próximo año, por lo que abrir el área de restaurante era la opción más viable para subsistir y no cerrar definitivamente.