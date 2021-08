Empresarios de Orizaba analizan pedir certificado de vacunación a población

La Asociación de Empresarios del Entretenimiento (Adem) se sumará a la propuesta del ayuntamiento de Orizaba de pedir el certificado de vacunación a la población en eventos públicos si está apegado al marco legal, señaló el presidente de esa organización, Alonso Domínguez Ferráez.



Indicó que los promotores artísticos no ven ningún problema en colaborar con las autoridades en medidas que permitan proteger la salud de la población, además esto permitiría reactivar los giros, lo cual ven con buenos ojos.



Domínguez Ferráez señaló que, si se aprueba esa medida, no tendrían problema en colaborar con las autoridades, incluso las personas que acudirían a los eventos se sentirían más seguras.



Consideró que los empresarios incluso podrían hacer algunas promociones de descuentos a quienes presentes su certificado de vacunación, aunque no se impida la entrada a quienes no lo tengan.



Indicó que podría ser un poco como en las promociones que arman los comercios en comicios, para que quienes muestran su dedo de que ya votaron reciben algunos descuentos y aquí se haría para quienes presenten de manera voluntaria su certificado.