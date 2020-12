Empresarios de Orizaba buscan agilizar tránsito en caseta de la autopista de Fortín

Debido a las complicaciones que representa el reubicar o desaparecer la caseta de peaje 045 de Fortín, los empresarios están buscando otras opciones que permitan agilizar el tráfico, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Cruz Montesinos.



Explicó que la principal preocupación es que en ese punto se hace un cuello de botella en horas pico y en periodo vacacional hay largas filas de automóviles intentando pasar; tan sólo con la operación del Puerto de Veracruz se prevé que la carga vehicular aumente tres veces, mientras que también habrá un flujo mayor en el Corredor Transístmico de Coatzacoalcos a Salina Cruz.



Indicó que en ese punto se mueven 450 mil toneladas de carga, pero se tienen estimaciones de que esa cantidad subirá unas 11 veces hasta llegar por arriba de 5 millones, lo que representa una preocupación, porque aun considerando que únicamente sean 3 millones de toneladas las que se muevan, representaría un movimiento de tráfico pesado 6 veces mayor al actual.



Indicó que urge que se tomen medidas para atender esa parte y no esperar a que se tenga el problema encima.



Mencionó que esta situación la han hablado con el senador Ricardo Ahued Bardahuil, a quien le han hecho ver que se requiere de un aumento de cruces de manera prioritaria.



Comentó que por parte del senador hubo comentarios positivos y se espera que logren hacer sinergia con él y así se pueda sacar adelante el tema.



Sobre las complicaciones para remover la caseta, recordó que tiene 18 o 20 años solicitándolo y los gobiernos siempre han dicho que sí pero no se ha hecho y hoy que hay un fideicomiso no es imposible, pero se llevaría muchos años el lograr su reubicación.



Agregó que también pugnarán para que haya paso libre para la gente de la zona.