Empresarios de Orizaba prevén más desempleo en lo que queda de 2020

Empresas van a desaparecer, algunas cambiarán de giros y se perderán más fuentes de empleo, previó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos, para lo que resta del año.



"Ahorita es probable que tengamos ya como un millón y medio de desempleos, más los que se vayan acumulando. No estamos sólo hablando del tema de la pérdida de fuentes laborales, sino de empresas que van a cerrar".



Añadió que se tiene conocimiento de que dos hoteles de cadena como es el Grupo Posadas, en Cancún, ya cerraron sus puertas completamente.



"No dudo que cambie de dueño pero también habrá empresas que van a optar por cambiar de giro y otras ya no van a abrir".



El empresario agregó que a las que emprendan una nueva actividad económica se espera que les vaya bien pero también hay el riesgo de que no prosperen.



Con este panorama, apuntó que el cierre de año será más difícil que el 2019, porque al regresar a la normalidad la recuperación económica será poco a poco.



"El dinero no va llegar nada más así porque sí, sino que va ser poco a poco; no porque abramos van a llegar los turistas, comensales o clientes".



Finalmente, apuntó que la liquidez es importante para las empresas, el problema es que las formas de acceder a un crédito contemplan tasas muy altas. "No hay apoyo de parte del Gobierno y esa es una realidad".