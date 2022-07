Empresarios de Orizaba ya no pueden solicitar créditos, no alcanzan a cubrirlos

Ante el incremento en las tasas de interés, cerca del 20 por ciento de empresarios que habían solicitado un crédito han tenido que renegociar, así lo dio a conocer el vicepresidente de la Canacintra en Orizaba, Juan Manuel Vega López.Indicó que el asunto de los créditos se ha vuelto un problema por el aumento continuo en las tasas, pues no se tiene el flujo de efectivo cuando llegan las amortizaciones y por ello deben renegociar.Agregó que la mayoría de los empresarios optó por aplazar algunos proyectos que tenían, por lo que la banca tiene dinero que no ha podido colocar.En cambio, señaló, se ha visto a familias que están haciendo uso de las tarjetas de crédito pero éste es el dinero más caro, por lo que se espera que no tengan alguna problemática para pagar.Apuntó que hay algunos otros empresarios que buscaron un crédito pero no lograron reunir los requisitosMencionó que hay algunos que sí tuvieron intenciones de solicitar algún crédito, pero no reunieron los requisitos y esa es otra problemática.Vega López consideró que todo esto es causado por la invasión a Ucrania y la pandemia, problemáticas que a estas alturas “ya suenan a trillado” pero la realidad es que siguen afectando a todos, por la escasez de insumos y el alza de precios generalizada.Concluyó diciendo que los empresarios han buscado cómo subsistir, no reducir plazas y además generar utilidades, pues de eso es de lo que viven las empresas.