Empresarios de Veracruz insisten en demandar apoyos fiscales a Gobernador

Las ocho delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) solicitaron una vez más al Gobierno de Veracruz considerar incentivos fiscales dentro del plan económico estratégico a presentarse por la emergencia de coronavirus.



En un posicionamiento firmado por la Vicepresidenta Regional Golfo, Claudia de la Huerta Manjarrez, y por los presidentes de las 8 delegaciones, los industriales además piden la eliminación o reducción del impuesto sobre nómina y hospedaje durante el tiempo que dure la contingencia.



En la citada misiva, además solicitan el pago inmediato de adeudos a proveedores además de un esquema de garantías para proteger a micro, pequeñas y medianas empresas con créditos productivos a través del sector financiero, a tasas preferenciales o créditos blandos y con plazos de gracia.



Solicitan por lo anterior, aminorar la carga tributaria y las obligaciones de cada uno de los agremiados por medio de descuentos, prórrogas o medidas, a modo de permitir el cumplimiento de los compromisos laborales de los industriales y dar prioridad a la conservación de empleos.



Además solicitaron un programa de Fomento empresarial a MiPyMES para la reactivación de cadenas productivas prioritarias a través de recursos económicos; prórrogas para pago de contribuciones federales del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria.



“Es importante mencionar que no es opción no apoyar al sector empresarial del Estado, de no hacerlo la pérdida del empleo directo será una de las primeras consecuencias de esta contingencia, la falta de oportunidades laborales generará desempleo, pobreza y violencia”, concluye el posicionamiento.