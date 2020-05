Empresarios de Veracruz Puerto “aguantarán” cierres sólo hasta el 17 de mayo

Empresarios porteños afirman que "aguantarán" hasta el 17 de mayo, fecha en que puedan reabrir sus negocios en el Centro Histórico de Veracruz, esto luego de que el Ayuntamiento ampliara el cierre de todo el primer cuadro de la ciudad.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza García, afirmó que desde que se anunció la medida para evitar aglomeraciones en el marco del Día de las Madres, los comerciantes formales manifestaron su rechazo de la medida, no obstante, han acatado la prohibición.



La recomendación inicial era sólo del 8 al 11 de mayo, como sugirió el Gobierno del Estado pero el pasado domingo, el Ayuntamiento anunció que se ampliaría una semana más.



"El cierre fue una situación de caos para el comercio, tuvimos llamadas constantes tratando de impedir que se cerrara, la situación no compete a las autoridades si no por la situación de emergencia, por la pandemia. Platicamos con los comercios, tenemos que aguantarnos hasta el día 17, que se previó para poder abrir los negocios".



Mendoza García recordó que el 90 por ciento de las empresas en Veracruz y Boca del Río están cerradas y este mes es cítrico, puesto que muchos no llegarán a la quincena y tendrán que cerrar ante la imposibilidad de pagar los salarios.



Ante la situación, se han impulsado proyectos como la aplicación de mercado virtual para incentivar las ventas desde casa.



"Estamos tratando de ver otras alternativas que puedan seguir, se hizo el apoyo para vender a distancia, se hizo el mercado virtual CANACO, estamos tratando que esto no sea el acabose, seguir trabajando".



Tan sólo en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río son 40 mil empleos en riesgo que pueden perderse si no se reactiva la economía.