Empresarios de Veracruz siguen a la espera de “factoraje” para que Gobierno les pague

Al momento, el Grupo Financiero Afirme es el único banco interesado en participar en el esquema del factoraje con el Gobierno de Veracruz para pagar los adeudos con los proveedores del Poder Ejecutivo.



Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Octavio Augusto Jiménez Silva, adelantó que en diciembre pasado la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) daría a conocer la lista de los bancos participantes en el factoraje, sin embargo, sólo Afirme respondió a la propuesta.



"En diciembre, (SEFIPLAN) iba a pasar los bancos que iban a ver lo del factoraje, el único banco que nos dijeron que estaba firme era Afirme, pero que posteriormente habían abierto el abanico a otros bancos para que cada quien escogiera con qué banco hacer el factoraje", explicó.



Recordó que dicho esquema representa una línea de crédito para el Gobierno y obviamente implica negociaciones entre el Ejecutivo y los bancos para ampliar las opciones para la clase empresarial y elegir la institución con la cual realizar el factoraje.



"Eso entendemos nosotros y están esperando que otros bancos también acepten, (....) pero ya se brincó diciembre y definitivamente no se hizo lo del factoraje y estamos esperando que este mes se confirme porque en este mes hay muchos empresarios que están en situación muy crítica y esperan entrar en plan de factoraje", abundó.



Confío por lo anterior que haya algún anuncio de parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación en próximos días.



"Esperemos que no pase el mes de enero y que no tengamos ninguna información, pero lo que sí nos confirmó es un hecho lo del factoraje pero no nos han confirmado cuánto".



Lo anterior, aún cuando la propuesta de factoraje se presentó en noviembre pasado, sin embargo, desde aquella fecha no se dio seguimiento del tema para los acreedores del Gobierno.



"Y si no, no hay ningún problema: al sector empresarial no le importa con cuál banco realizarlo, puede ser uno o pueden ser 10, al final de cuentas, pues que se haga", dijo.