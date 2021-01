Empresarios de Veracruz ya piensan en plan para comprar vacunas

El constante riesgo de un rebrote de casos de COVID-19 en Veracruz ha generado que el sector empresarial se vea en la necesitad de plantear una estrategia para adquirir la vacuna de manera privada, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz (CANACO), José Antonio Mendoza García.



Lamentó que se tenía la esperanza de que en este año los reactivos se aplicaran. Sin embargo, no hay garantías de que la población pueda acceder a la inmunización y entre más se retrase este proceso, los riesgos de contagio se mantienen y con ello, la vulnerabilidad del sector comercial.



"La vacuna que pensamos iba a ser algo que nos iba a ayudar, vemos con tristeza que probablemente ni con todo el año se va a alcanzar a vacunar a las personas, no hay un plan estratégico y no garantiza que vamos a tener un buen resultado", dijo.



En Veracruz, los empresarios ya están previendo la inversión que se requiere para adquirir las vacunas del Coronavirus para aplicarla a los empleados.



Mendoza García señaló en el plan de vacunación, el Gobierno Federal ya está rebasado.



"Va tener que intervenir la iniciativa privada en donde vamos a tener que comprar las vacunas para nuestros empleados. Eso nos garantiza salir adelante pero en qué papel queda el Gobierno al verse rebasado".



Precisó que este año inicia con pocas expectativas pero a pesar de los pensamientos positivos, en la realidad el panorama no es favorable.