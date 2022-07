Empresarios de Xalapa plantean a constructoras organizar sus trabajos

Fernando Aran Lavalle, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano (CEM) pidió que la obra pública en Xalapa trate de afectar lo menos posible la movilidad al comercio y población.“Que en la noche pueda guardar su carro, que pueda reabastecer su comercio, que no abran las banquetas al mismo tiempo, a lo mejor primero una y después la otra, cuando sea necesario tendrá que ser pero que no sea siempre así”, dijo.Asimismo, declaró que las diversas obras de rehabilitación han afectado ventas; sin embargo, consideró que se debe ejercer el presupuesto pues de lo contrario tendría que regresarse.“Al Alcalde se le autorizan el primer trimestre y apenas se hacen las licitaciones de obra, empiezan en época de lluvia y se van retrasando, pero si no se implementa todo el recurso el próximo año se va a recortar y careceríamos nuevamente de obras”.A pesar de las ventas a la baja, el empresario asegura que esta será una buena obra y en caso de ser empresas locales las que laboren, esta hará que circule la economía pues aseguró que la mayoría de las empresas involucradas en el Plan de Obras son locales.“Nos gustaría que el Alcalde hiciera un catálogo de constructoras para verificar equipo y capacidad, para que obras de cierta complejidad se las den a las empresas de más experiencia”, comentó Aran Lavalle.Ante la posibilidad de que el Alcalde sancione a empresas que incumplan, el presidente del consejo señaló que los empresarios aplauden la medida.“El Alcalde fue muy claro desde su campaña que él venía a trabajar y rodearse de personas que trabajaran. Si gente no cumple con lo que se está contratando tiene todo el derecho y que lo haga, que deslinde de contrato a estas empresas y que sean empresas comprometidas y con experiencia las que trabajen y hagan que Xalapa resurja mucho más rápido de una economía muy baja”, concluyó.