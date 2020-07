Empresarios de Xalapa proponen una "patrulla sanitaria" para supervisar comercios

Empresarios de Xalapa proponen el inicio de operaciones de una "patrulla sanitaria", con el objetivo de invitar al micro, pequeño y mediano comercio a adoptar medidas de higiene y desinfección.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardo Martínez Ríos, indicó que esta patrulla "sanitaria" visitará a los comerciantes antes de proceder con cualquier sanción.



"Donde se propone que elementos de la Secretaría del Trabajo, de Salud y de Protección Civil hagan un llamamiento, no multar sino capacitar a la gente".



Indicó que la nueva etapa no implica una cacería de "brujas", sino acciones de invitación a las empresas y generar conciencia.



Explicó que inmediatamente después de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo indicó, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón, se puso en contacto con el gremio empresarial.



"De inmediato, Enrique Nachón accionó los protocolos, se reunió con las Cámaras, ha estado muy activo y pendiente, ya se habló con él y se le dijeron algunas cosas que como sector estatal hemos estado observando, ha estado muy atento a escuchar".



Dijo confiar en que la intermediación de Enrique Nachón acelere una respuesta a las peticiones de los comerciantes establecidos.



Explicó que al titular de la SEDECOP se le pidió "piso parejo" porque en algunos sectores y zonas de todo el Estado "no se medía con la misma vara".