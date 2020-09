Empresarios destacan prevención de la SSP para evitar “desmanes” en marcha

Empresarios de la región de Xalapa coincidieron en que la aplicación de un operativo preventivo de seguridad ante la marcha de mujeres a favor del aborto este lunes, evitó el riesgo de “desmanes” y afectaciones a comercios del centro de la capital veracruzana.



La representante de los Comercios y Empresas Unidos de Xalapa, Silvia Martínez Ortega, señaló lo anterior y reconoció el actuar del Estado a través de la Secretaría de Seguridad para resguardar el centro de la ciudad.



“Estamos de acuerdo en el actuar que dieron las autoridades y la Secretaría de Seguridad y sobre todo que actuaron a tiempo, es mejor prevenir que después esperar esos destrozos que nada tienen que ver con la otra situación de pedir lo que necesitan. Que buen que hicieron lo que les corresponde, que es guardar el orden público y los negocios que son parte de nuestro patrimonio y que se ha logrado a base de trabajo, no es justo que terceras personas vengan a acabar con esa parte de nuestros negocios”, señaló.



Y es que aseguró que como empresarios respetan los motivos de los manifestantes, sin embargo, no en el momento que estas acciones que deben llevarse a cabo de manera pacífica terminan en acciones violentas y más aún cuando la afectación es a los negocios que están totalmente al margen por lo que es necesario que actúe la autoridad.



“Definitivamente nosotros respetamos el libre derecho que tiene a manifestarse cada grupo, sin embargo, no es justo creo para la sociedad como tal que sea víctima de estos desmanes que en un momento dado atentan contra una propiedad privada y por el otro lado, esas pintas esos destrozos que se hacen al patrimonio del Estado, también nos afecta porque son parte de nuestros impuestos”, abundó.



Finalmente, insistió en que cuando se lleven a cabo este tipo de movilizaciones, la SSP debe aplicar estos operativos preventivos para evitar riesgos a la población, así como a terceros.