Empresarios exponen que la alianza “Va por México” usa su lema de identidad corporativa

Empresarios del ramo energético acusan que la coalición PRI-PAN-PRD usa la identidad empresarial que tienen registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), denominada "#VaporMéxico" como su lema, generando confusión y relación con entre el sector con esta alianza política.



El representante de la empresa Oil&Gas Alliance, Ricardo Ortega López, señaló que han promovido iniciativas utilizando dicho lema y que estos organismos políticos lo han usado como apoyo, sin que exista relación alguna tanto a nivel local como nacional.



"Con el uso de este hashtag #VaporMéxico y con el registro de autor como tal ha sido el nivel de confusión, en el momento que nosotros buscamos que se aprueben las iniciativas, las actividades, existe una grave confusión porque la clase política considera que estamos haciendo una actividad a favor de la coalición PAN, PRI y PRD, relación que no tenemos en este momento".



Agregó que además del registro ante el INDAUTOR, también #VaporMéxico está en proceso de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), proceso legal que la coalición PRI-PAN-PRD no ha hecho, por lo cual, incurren en robo de identidad empresarial.



"Buscaremos cambiarle el nombre a nuestras iniciativas. ¿Qué caso tiene tener un registro en INDAUTOR y un proceso en el IMPI si se genera la confusión? Lo más preocupante es que ellos no tienen nada", agregó.



Aun cuando cuentan con el registro, afirman que dejarán de usar el lema para evitar ser relacionados con dicha coalición política.