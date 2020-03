Empresarios indagarán cierre de negocios, en Coatzacoalcos

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en Coatzacoalcos, realizará una encuesta en coordinación con una universidad local para conocer a fondo el motivo de los cierres de comercios en el puerto.



Aunado a ello, solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los datos de las altas y bajas de empresas para tener datos concretos y no alarmar por los últimos cierres de empresas que se han dado.



Al respecto, el empresario y presidente de CANACO en este puerto, Armando Carvallo Brañas, dio a conocer que el cierre podría obedecer más a un tema económico que de inseguridad.



"Hemos escuchado de estos cierres y estamos en colaboración con una universidad local trabajando en una encuesta para conocer a ciencia cierta las causas que han motivado todo esto", sostuvo.



Dijo que por el momento, a penas están en la formulación de las preguntas necesarias.



Del SAT y el IMSS, expuso que han solicitado saber cuántos contribuyentes se han dado de alta y de baja el año pasado y este para, de manera objetiva, dar opinión al respecto.



Del restaurante Toks, que cerró a inicios de este año, expresó que tras hablar con el gerente supo que tenían problemas de goteras y hasta de infestación de insectos, debido a que la plaza no tenía suficiente rehabilitación o mantenimiento.



"Yo no creo que se deba a temas de inseguridad, extorsión, cobro de piso o violencia, no niego que tenemos un grave problema y hay que trabajar en ello pero considero que hoy en día es más importante el tema económico y por eso estamos poniendo el dedo en la llaga y estamos insistiendo", finalizó.