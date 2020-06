Empresarios lamentan posible cancelación de Central Termoeléctrica en Tuxpan

De realizar cambios en el proyecto de construcción de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado en la zona norte de Veracruz, esto deja incertidumbre para la sociedad ya que se alimentaba el “respiro económico” que dejaría en los próximos meses y, eso provocaría retraso en iniciar la construcción con cambio de empresa responsable de la obra.



El presidente del CCE en la zona norte de Veracruz, Salvador Reséndiz Ruiz, dio su punto de vista en relación con el proyecto de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado para construcción en Tuxpan, lo cual generaría empleos y derrama económica.



Dijo que la construcción de esa obra beneficiaria a la región que ha sido castigada por la falta de actividad industrial, desde que no se ha dado inversión a producción petrolera, la cual había sido el sustento fundamental.



Básicamente, Reséndiz Ruiz manifestó la preocupación del sector privado que tendrán que esperar otro tiempo para que se reinicie el proyecto de energía que está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



“Estamos sumamente preocupados por el anuncio de directivos de la compañía, que en efecto se cancela el proyecto. El argumento de ellos es porque no han recibido autorización de la CFE, como todos sabemos, para conectarse al gaseoducto Texas-Tuxpan. Es la versión de ellos”.



Existe otra versión, la emitida por las autoridades del gobierno estatal que niegan la cancelación del proyecto y se dio a conocer del cambio de formas.



“No sabemos si es esa compañía, o serán otras compañías o quien adopte este tipo de obra. Eso nos deja desesperación porque ya contábamos con una obra en el norte de Veracruz y obra de esa magnitud no es cada ocho horas, tarda mucho en gestionarse, muchos más en construirse. Es una derrama, es una fuente de empleo y se veía como un tanque de oxígeno para que tan pronto se retire la medida sanitaria por pandemia, nos incorporamos a una actividad laboral que nos permitirá por varios meses y eso nos desanima, estamos preocupados”.



Dijo que la empresa española Iberdrola anunció el monto de inversión en el proyecto de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado, por 5 mil millones de dólares de los cuales mil 200 millones de pesos se destinarán para el desarrollo del municipio de Tuxpan.



El CCE hará de conocimiento al gobierno federal su postura ya que el retraso para iniciar el proyecto provocará una larga agonía para la generación económica de la región y pedirán una explicación técnica por los cambios que anunció el gobierno estatal y federal para saber las razones de porque la empresa Iberdrola.



Del sector privado, relacionado a obras de esta magnitud, se buscó el punto de vista del presidente de la delegación de la CMIC en la zona norte de Veracruz, Daniel Caballero Pineda, pero lamentablemente no se tuvo respuesta, pese a que en semanas anteriores encabezó un movimiento de protesta por supuesto desplazamiento laboral y junto con sus socios señalaron al titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez.