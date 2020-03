Empresarios llaman a "acuerdo de emergencia económica" en México por virus

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), José Enoch Castellanos Férez, consideró que se necesita un "gran acuerdo de emergencia económica" ante la pandemia por el coronavirus.



"A lo que estamos convocando es un gran acuerdo de emergencia económica y social porque es evidente que estamos entrando a una etapa de emergencia", dijo.



Indicó que en este momento, la prioridad del empresariado, por encima del interés económico, es la salud y la contención de los contagios y abundó que el próximo lunes, la Cámara emitirá una serie de acciones específicas para actuar ante la pandemia.



Lo anterior, para mantener la planta productiva y favorecer a las empresas más pequeñas, siendo las más afectadas económicamente con las medidas de prevención ante el COVID-19.



"No se está magnificando en su justa magnitud el impacto que pueda tener, un poco por el AH1N1 de 2009. Pero esto es totalmente diferente, ya se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud una pandemia, lo que significa que hay países que están teniendo tasas de contagio que no se pueden evitar por las fronteras políticas", expuso.



Señaló que entre las consecuencias de la pandemia, es que si una empresa deja de vender enfrentará problemas para pagar sus sueldos a sus empleados y ello encaminará a una emergencia social.



"Nuestra prioridad es la prevención de los contagios a los mexicanos", señaló.



Coincidió en que pese a la omisión del Poder Ejecutivo para actuar con celeridad, refirió que en este momento es la sociedad la que responde ante la contingencia.



"Cada quien es responsable de sus actos y la sociedad mexicana está mandando en su conjunto una señal muy fuerte de que nosotros sí estamos tomando medidas preventivas. Muestra de ello es que el empresariado mexicano está tratando de cuidar a sus trabajadores que presentan un mayor factor de riesgo: quienes tienen más de 60 años o quienes padecen de diabetes, hipertensión", afirmó.



Explicó que los socios de la Cámara no descartan el "home working", además de fomentar las reuniones virtuales y limitar los viajes al interior del país; además de la suspensión de clases públicas y privadas para enfrentar la contingencia.



"Se han sumado cinco Estados a parar las actividades escolares desde el día de hoy y no el día 20 de marzo, para sumar 15 días previos al inicio de la Semana Santa. La sociedad mexicana está actuando y esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia. Nadie es inmune al virus y decir lo contrario es faltar a la evidencia científica", aseguró.



Finalmente, enfatizó que la conferencia de prensa organizada en Xalapa es la última que ofrecerá de manera pública y el resto de las comunicaciones se limitarán a boletines.