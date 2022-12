Empresarios no cumplen abren espacios a personas discapacitadas

A pesar de que existe una ley que obliga a las empresas a ofertar un 5 por ciento de su plantilla laboral a personas con capacidades diferentes, en la práctica no es así, lamentó la coordinadora del Club Trotamundos, Isabel Oyuki Nieto Zarate.A muchas empresas, consideró, les da cierta resistencia el contratar a este sector, porque tendrían que acondicionar los espacios físicos, contratar seguros por accidentes o simplemente reconsiderar el porcentaje de productividad.Se estima que en la región del Valle de Orizaba haya dadas de alta un promedio de 62 empresas entre medianas y grandes, que además de no incluir en su plantilla laboral a este sector, tampoco cuentan con infraestructura para ofrecer sus productos y servicios."Hace falta trabajar en la infraestructura inclusiva en las empresas, pero también en restaurantes, parques y centros comerciales, a fin de que esté sector tenga un desplazamiento adecuado", señaló.Desafortunadamente en el caso de los Ayuntamientos, tampoco se está cumpliendo al 100 por ciento, a pesar de que la ley lo contempla que haya una mayor sensibilidad de cada uno de los comercios, empresarios y Ayuntamientos."Se ha luchado por que seamos inclusivos tanto iniciativa privada como instancias del gobierno, más sin en cambio, no se han puesto a concretar lo que la ley dice que tienen que tener el 5 por ciento de empleados en su plantilla con discapacidad pero no lo hacen", reiteró.