Empresarios no desistirán en su guerra contra Caseta de Fortín

Representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Córdoba-Orizaba anunciaron en rueda de prensa que no cejarán en su lucha para que se elimine la caseta de peaje de Fortín de las Flores o que las autoridades busquen una solución a la problemática que genera.Luis Cruz Montesinos, encargado de la Comisión de la Caseta, y Carlos Lara, presidente del CCE, indicaron que una opción que ayudaría de manera inmediata es la ampliación de los puestos de cobro y recordaron que en vacaciones se colocan unas casetas movibles, por lo que podrían dejar éstas de manera permanente para contar con tres o cuatro puntos extras de cobro.Agregaron que no se sabe qué criterios aplica Capufe para sus puntos de pago, pues mientras que en esta transitaba vía se cuenta sólo cono tres, hay otras carreteras que tienen hasta 50 por ciento menos de aforo vehicular y tienen el mismo número e incluso algunas que tienen un poco más de tránsito y tienen cuatro o cinco puntos de cobro.Mencionaron para explicar la operatividad de la caseta que anualmente se movilizan por la autopista 150D Córdoba-Puebla 443 mil toneladas de carga, pero con el corredor transístmico se elevará a 5 mil millones de toneladas de carga al año, y en esa cifra no se considera la que se genere por la ampliación del Puerto de Veracruz, la cual ha ido aumentando por etapas.Señalaron que aunque de este tema han hablado con todo tipo de actores políticos, desde municipales a federales, pasando por legisladores locales y federales, el único que ha tratado este tema con seriedad es Ernesto Pérez Astorga.Señalaron que se requiere de una solución definitiva y eso podría ser con su remoción o incluso una obra de ampliación, segundo piso o bien el libramiento que hace años se propuso.En la rueda de prensa también estuvieron Alejandro Baranda, presidente de Canacintra Córdoba; Octavio Burguete Barradas, presidente de la Canaco Córdoba; Enrique Rustrián, delegado de la Canacar en la zona; Manuel Vega López, vicepresidente del sector mueblero nacional, Octavio Gracián, vicepresidente de Canacintra Orizaba y Arturo Lino, vicepresidente de Canacintra Orizaba, Adela Jiménez, del CTRO; Carlos Mendoza, de Canirac; José Ortega Herrera, director de la Asociación de Transportistas de la Zona Centro; Octavio Martínez, tesorero de la Canaco Córdoba y José Luis García, también del CCE.