Empresarios ofrecen cumplir con impuestos pero exigen a Gobierno reactivar economía

Ante la recaudación más fuerte que se prevé pongan en marcha las autoridades para este año, el empresario Miguel Martínez señaló que ese sector cumplirá pero no todo puede ser en contra, también debe haber algún atractivo que se les ofrezca.



Indicó que han sido informados que en este Ejercicio Fiscal habrá una política gubernamental más “agresiva” para la recaudación de impuestos, ante lo cual no les queda más que cumplir.



Sin embargo, consideró, también los gobiernos deben aportar algo, no sólo cargar la mano a este sector como siempre.



Consideró que deben realizarse obras, para que haya activación económica, pues el gobierno es el que debe crear empleos.



De igual forma, señaló que se debe generar la infraestructura necesaria para la atracción de inversiones.



Si eso no sucede, apuntó, difícilmente alguien llegará a asentarse en un lugar donde no encuentra los servicios indispensables y atractivos para trabajar.



Agregó que otro tema que deben considerar los gobiernos es en la parte de la ley, para otorgar las facilidades que permitan agilizar la apertura de una empresa y que los inversores no se queden trabados con trámites en los diferentes estados.



Consideró que en el 2019 se vieron pocos avances porque fue el año de aprendizaje del gobierno, pero ojalá que en éste ya no sea así, pues urgen obras públicas que permitan reactivar la economía.