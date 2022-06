Empresarios orizabeños alarmados ante decisión en cabildo de aumentar impuesto

El empresario de la construcción, Francisco Jiménez Haces, aseguró que si el Congreso del Estado aprueba el aumento del 1 al 2.5 por ciento al Impuesto de Traslado de Dominio, el cual ya fue aprobado por el cabildo de Orizaba, será un gran impacto para quienes realizan una transacción de compra-venta.Añadió que aún y cuando se diga que es una pequeña cantidad, la realidad es que se trata de un pago de más del doble de lo actualmente erogado por la operación.“Aunque aún no lo hemos evaluado, de que va a impactar va a impactar, desgraciadamente el derechohabiente es el que va a asumir el costo porque estos costos los asume directamente la persona que compra, pero sí te puedo decir que aunque sea el 1.5 por ciento es prácticamente el 125 por ciento; si estabas pagando alrededor de 4 o 4 mil 500, ahora vas a pagar hasta 9 mil”.Al poner como ejemplo la compra venta de una propiedad con un valor de 600 mil, donde actualmente se paga un impuesto de 6 mil pesos, con este incremento, será de 15 mil, lo que representa un 150 por ciento de aumento del gravamen.Indicó que no es justificable que cabildo diga que se necesita dinero para seguir con el embellecimiento de la ciudad y su mantenimiento, pues cuando los orizabeños pagan sus impuestos ya están erogando dinero para ser aplicado en estos aspectos.“La ciudad tiene muy buena imagen urbana y muy buenos servicios pero los estamos pagando nosotros mismos, entonces lo que se está haciendo, lo que están logrando hacer, es que como es bonito te lo cobran nuevamente y eso no debería suceder”.Finalmente se esperanzó en que ojalá, si es aprobado por la legislatura, esto no provoque que se caigan las ventas; además de agregar que fue el cabildo quien hizo la propuesta y votaron por el aumento en el impuesto, pero jamás consultaron a los empresarios.