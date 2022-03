Empresarios plantean eventos “metropolizados” para atraer turismo a la Capital

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, sostuvo que es importante la regionalización del tema cultural, turístico y gastronómico, para lograr atraer visitantes que quieran conocer todos los atractivos que tiene la Capital Veracruzana y los municipios de alrededor.Por ello, indicó que las nuevas autoridades de los Ayuntamientos deben trabajar unidas con este objetivo, porque a su decir, en el pasado se trabajaba de manera aislada y ello impidió detonar adecuadamente esta fuente de ingresos."Esa imagen que se está dando, de realizar eventos metropolizados, es algo que nosotros habíamos estado pidiendo por años, no nada más cada uno su tema y no tener comunicación entre Alcaldes, eso es lo peor que se puede ver y que se había visto anteriormente", comentó en entrevista.Jiménez Silva afirmó que actualmente las cosas están cambiando y eso proyecta una imagen positiva para el sector empresarial y externamente para los turistas."Cada ciudad puede desarrollar su actividad cultural e invitar en la parte metropolitana, por ejemplo, Mérida, Yucatán, pone que tiene playa y no tiene pero está Progreso cerca. Aquí Xalapa puede decir que tiene playa pero estamos a 40 minutos de la playa, entonces esos son los temas que debemos explotar al exterior, para obviamente jalar turismo", reiteró.Sobre los cambios que se han dando en la Dirección de Turismo de Xalapa y la afirmación que hiciera la extitular, Ivonne Quirarte, de posibles "intereses políticos" al interior del Ayuntamiento Capitalino, apuntó que normalmente al inicio de las administraciones hay un "reacomodo"."Ahorita estamos viendo ese reacomodo, nosotros no podemos estar hablando mal de nadie porque estamos empezando una administración y no podemos decir si estuvo mal o no su trabajo, normalmente son temas personales de cada funcionario, de decidir si realmente sus expectativas eran las que querían o a lo mejor temas personales que tuvieron que decidir", expresó.Sin embargo, comentó que habrá que esperar a saber quién será el o la responsable de esta área de la Alcaldía, para saber si el movimiento se debió a cuestiones de conflictos al interior de Gobierno de la Ciudad."Ahorita no sabemos quién va a ser el director, si va a haber más cambios o se van a quedar ahorita pero el sector empresarial está apoyando hombro a hombro con esta nueva administración, tenemos muchísima comunicación con el Alcalde", afirmó el líder de este Consejo.