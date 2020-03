Empresarios, políticos, “de todo”: sorprenderán detenciones por violencia en Córdoba

Luego de las balaceras registradas el pasado fin de semana en Córdoba, que dejaron cuatro policías muertos, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, advirtió que habrá detenciones de empresarios y políticos que “sorprenderán” al revelarse que están involucrados con la delincuencia.Cabe destacar que recientemente el funcionario fue criticado por redes sociales al afirmar que los hechos de violencia que vivió el municipio “no es asunto para alarmarse” , al hacer referencia a sus dichos, Cisneros Burgos dijo que ya tienen identificados a los generadores de violencia.“Cuando yo dije que no era para alarmarse, ciertos personajes que los tenemos bien identificados, se van a dar cuenta que hay algunos que hasta nos van a sorprender que participan en estos temas de la delincuencia; poco a poco los vamos ir deteniendo”, advirtió.Cuestionado sobre si estaba aludiendo a personajes de la política y empresarios, dije que hablaba “de todo”:“Hay algunos camaleones que se disfrazan de ciertos personajes, que fomentan ese tipo de cosas; hoy tenemos claro quiénes son, y los vamos a detener”, advirtió.El Secretario estuvo este domingo en Yanga para encabezar el evento de Afro Descendientes Yanga 2020, al que asistieron alcaldes de Omealca, Tezonapa, Cuichapa, Amatlán, Carrillo Puerto y diputados locales.Cisneros Burgos advirtió que Veracruz no es territorio de impunidad, asegurando que regresará la tranquilidad, “porque no vamos a permitir que sigan pasando este tipo de cosas”.Asimismo, señaló que para esta meta se estableció un plazo de dos años, pero aseguró que de acuerdo a informes del Sistema Nacional de Seguridad Publica, los delitos ya han ido a la baja.