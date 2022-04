Empresarios recurrirían a préstamos bancarios para pagar utilidades: COPARMEX

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, comentó que muchos empresarios tendrán que recurrir a préstamos bancarios para poder cumplir con el pago de utilidades, tal como lo hicieron para hacer frente a la entrega de los aguinaldos a sus empleados.En entrevista, indicó que todavía no han platicado entre los afiliados a la cámara sobre esta obligación, pues recordó que tienen hasta junio para cumplir con la misma."No hemos platicado porque hay hasta junio principalmente para terminar de hacer este pago de obligación, no hemos tenido aún noticias pero estamos seguros que los que tengan que hacerlo recurrirán, como fue con el tema de los aguinaldos, a los préstamos bancarios para poder cubrir esta importante obligación", aseguró.Díaz Morante afirmó que los agremiados a dicha organización siempre han sido muy responsables, tanto con sus obligaciones laborales como con las fiscales, sin importar que tengan que endeudarse para cumplir."En el tema de aguinaldos muchos recurrieron no tanto a hacer convenios (con los trabajadores), sino más bien a préstamos bancarios y tenemos entendido que en la mayoria se cubrieron al 100 por ciento los aguinaldos", aseveró.Reiteró que la pandemia de COVID-19 representó un periodo difícil para los empresarios y apenas están experimentando "un poco de recuperación económica"."Hay muchos que están empezando a cubrir todos los gastos, más que nada el sector turístico", puntualizó el líder de la COPARMEX en la Capital del Estado.