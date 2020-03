Empresarios reiteran exigencia de apoyos fiscales por contingencia

Ante la emergencia por coronavirus, empresarios solicitaron diferir impuestos y aplazar proyectos de infraestructura no urgentes.



"En la mayoría de los casos, estamos pidiendo el diferimiento del tema de los impuestos pero al no haber empresas, se van a acabar los impuestos", dijo el vicepresidente de Sustentabilidad de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González.



Urgió por lo anterior a un plan dirigido a los empresarios para salir de la crisis “brutal” y en lo social y político se elimine la polarización del país en los calificativos de "fifís" y "chairos".



"Y entonces sí nos vamos a ver en serias dificultades porque al no haber quien genere los impuestos para mantener la base gravable y se pretende un gasto indiscriminado como el que se pretende seguir llevando, vamos a estar en una dificultad", dijo.



Alertó que en ciertos rubros, el Gobierno gasta por encima de sus ingresos y el "petrolizar" la economía no es una opción rentable debido a los altos costos de producción.



"Un aeropuerto complicado, un Dos Bocas que se me hace un sinsentido, el transístmico se rescata pero el Tren Maya pueden esperar y debemos dirigir los recursos a quienes más lo necesitan y esos son las empresas que no van a tener liquidez", dijo.



Y contrario al planteamiento del Presidente de la República, la CANACINTRA congrega en su mayoría pequeños y medianos empresarios.



"Recuerda que la CANACINTRA tenemos pequeños y medianos empresarios y no tenemos muchos empresarios macros y es una medida que realmente nos preocupa", dijo.



Comparó que los Gobiernos de Francia y El Salvador enfatizaron esfuerzos para evitar una situación de la economía complicada.



"Y si no seguimos generando empleos o mantenemos la planta productiva, las empresas van a empezar a tener dificultades económicas como se prevé pero a todos los empresarios nos tachan de fifís o ultramillonarios y eso no es cierto", abundó.



Por lo anterior, observó la necesidad de un plan adecuado con créditos blandos autorizados por la banca de fomento y con una bolsa de garantías líquidas para las empresas.