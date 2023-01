Empresarios seguirán su lucha contra la Caseta de Fortín

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) seguirá insistiendo que se reubique o se elimine eliminación la caseta 045 de Fortín, afirmó el presidente del organismo, Carlos Lara.En este sentido confía en que el gobernador "eche toda la carne al asador" y apoye a la zona Córdoba-Orizaba pues por este punto es muy importante para la zona sur-sureste del país.Enfatizó que esta caseta esta afectando severamente la zona centro y que genera un caso, además asaltos, accidentes vehiculares por el tapón que se genera.Dijo desconocer la principal traba para eliminar la caseta y ojalá se tratara en las mesas de seguridad que está teniendo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Finalmente mencionó que el CCE no ha tenido reunión con el gobernador aunque lo han solicitado en varias ocasiones por lo que seguirán insistiendo en este tema.Cabe señalar que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez declaró este fin de semana que eliminar la caseta de peaje de Fortín costaría más de 4 mil millones de pesos y no resolvería el problema de congestionamiento por ello no la avalaron la propuesta de Capufe y buscarán otra iniciativa más económica.