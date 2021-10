Empresarios siguen esperando que Gobierno de Veracruz les pague adeudos

Continúa “atorado” el cumplimiento de la recomendación 155/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por una violación a las garantías de proveedores de la administración pública de Veracruz.El presidente de “Empresas SOS”, Jesús Castañeda Nevarez, indicó que si bien Derechos Humanos recomendó aplicar sanciones administrativas contra exservidores del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por no pagar adeudos generados desde el sexenio anterior, esto sigue “estancado”.Hace un año, en octubre de 2020 , la CEDH instruyó a aplicar las medidas de apremio correspondientes por haber dañado la seguridad jurídica de quienes fungieron como proveedores de la administración de Javier Duarte de Ochoa.De igual manera refirió que de parte de las autoridades de Veracruz no existe flujo de pagos, ni por medio del “factoraje” financiero.“En el discurso, diríamos con otros datos, siempre dicen que han habido pagos pero no sabemos a quién porque a nosotros no, seguimos esperando”Añadió que el factoraje ha sido una promesa sin cumplir durante mucho tiempo, “y la urgencia de nuestras empresas es la urgencia de la sociedad”.Apuntó que al no haber pagos, no puede haber reactivación de la economía, no recuperación de empleos ni de la estabilidad social.